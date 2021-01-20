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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

الحبس سنتان وكفالة 10 آلاف جنيه للمتهمة بـ«سحل فتاة النزهة»

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:40 م
لمتهمة بـ«سحل فتاة
لمتهمة بـ«سحل فتاة النزهة
حسام التمساح
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قضت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار، اليوم الأربعاء، بمعاقبة "نورهان. ك" المتهمة بدهس المجني عليها ندى شديد بسيارتها بالحبس سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه.

كان المستشار أحمد مصلح، مدير نيابة النزهة، قد قرر إحالة المتهمة لمحكمة الجنح، وخلال التحقيقات واجهت النيابة المتهمة بسحل المجني عليها بفيديو واقعة السحل وأقوال شهود العيان.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المجني عليها توفيت على الفور عقب صدمها بالسيارة، وسحلت المتهمة جثتها دون علم منها، وتبين من التحقيقات أن المتهمة عقب سحل المجني عليها اتصلت بشقيقها لتخبره بأنها سحلت فتاة من مدينة نصر للنزهة.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة كانت تقود سيارة مملوكة لوالدها، مدير في إحدى شركات البترول الشهيرة، ورفضت الاستجابة لمناشدة المواطنين والمارة الوقوف بالسيارة، خوفًا من التعدي عليها عقب الاصطدام بالمجني عليها، وتبين أن المتهمة تبلغ من العمر 19 سنة، وأثناء قيادتها سيارتها بسرعة جنونية لم تنتبه للمجني عليها واصطدمت بها وسحلتها حتى وفاتها.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود حادث تصادم بشارع حسن المأمون ووفاة فتاة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى المكان، وتبين مصرع فتاة تدعى "ن" صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل المتوفاة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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