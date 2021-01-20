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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المشاط: أبرمنا اتفاقيات تمويل تنموي بـ9.8 مليار دولار رغم الجائحة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:15 م
الدكتورة رانيا المشاط،
الدكتورة رانيا المشاط،
أسماء إبراهيم
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قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه في بداية 2020 تمت إعادة هيكلة الإدارة العامة للمتابعة، لضمان كفاءة متابعة المشروعات الجارية الخاصة بالوزارات والجهات المعنية المستفيدة من التمويلات التنموية، وذلك في إطار الدور المنوط بالوزارة في القرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004 الذي ينص على متابعة الجهات المحلية المستفيدة من التمويلات التنموية في الاستخدام والسداد.

أضافت الوزيرة، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، الأربعاء، أنه خلال الفترة من مارس 2020 وحتى ديسمبر من العام نفسه قامت وزارة التعاون الدولي بعقد عدة اجتماعات؛ لمتابعة المشروعات مع مختلف الوزارات المستفيدة، حيث تم استعراض مواقف المشروعات التي تواجه تحديات، والتنسيق بشأن وضع آليات للعمل علي حلها مع الجهات المعنية، وعرض الموقف على رئيس الوزراء بصفة دورية.

وتابعت أنه وفقًا لنتائج الاجتماعات التي تمت لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، فإنه في يناير 2020 كانت نسبة المشروعات التي تواجه بعض التحديات في تنفيذها 28%، وبنهاية ديسمبر 2020 انخفضت هذه النسبة إلى 2% فقط، ونحو 98% من المشروعات تسير وفق المخطط.

واستطاعت وزارة التعاون الدولي، من خلال التعاون متعدد الأطراف، أن تعزز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتبرم اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار، منها 6.7 مليار دولار لتمويل 70 مشروعًا مشروعات ضمن مختلف قطاعات الدولة، و٣.١٩١ مليار دولار لمشروعات القطاع الخاص، رغم التحديات التي واجهت العالم خلال العام الماضي، بسبب جائحة كورونا.

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