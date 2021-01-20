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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

يسرا اللوزي تبدأ تصوير «بين السما والأرض» مطلع فبراير

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:49 م
يسرا اللوزي
يسرا اللوزي
محمد مجدي
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تستعد الفنانة يسرا اللوزي للدخول في تجربتها الدرامية الجديدة من خلال مسلسل "بين السما والأرض"، الذي سيتم عرضه في شهر رمضان المقبل، ويحتوي على 15 حلقة فقط.

وقال مصدر مطلع، لـ"الدستور"، إن يسرا ستعود إلى مصر خلال أواخر الشهر الجاري، للبدء في تصوير العمل مطلع فبراير المقبل، وذلك لمحاولة الانتهاء منه قبل بداية شهر رمضان القادم.

ويتناول العمل قصة الفيلم الشهير "بين السما والأرض"، حيث سيعتمد على فكرة الفلاش باك طوال حلقاته، بجانب المشهد الأساسي للقصة، وهو مشهد "الأسانسير" الشهير الذي علق بأفراده، وسط تخوفات من ما بداخله لاختناقهم ووفاتهم.

"بين السما والأرض" من بطولة هاني سلامة، غادة عادل، سوسن بدر، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، أحمد بدير، محمد ثروت، محمود الليثي، ندى موسى، نورهان، ويجرى التعاقد مع باقى الفنانين، وهو سيناريو وحوار إسلام حافظ.

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