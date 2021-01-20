مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن

وصل الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، برفقة قرينته جيل بايدن، إلى كاتدرائية القديس ماثيو في العاصمة واشنطن؛ لتأدية الصلاة مع عدد من أعضاء الكونجرس، قبيل تنصيبه، خلال وقت لاحق اليوم، رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية لأربع سنوات؛ ليكون الرئيس الـ46 للبلاد.ونقلت شبكة CNN الأمريكية لقطات حية لمغادرة بايدن دار الضيافة المعروف بـ"بلير هاوس"، ليصل إلى الكاتدرائية بحضور نائبته كمالا هاريس وعائلتها، إضافة إلى عدد من المسئولين؛ من بينهم رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، وزعيم الأقلية الديمقراطية بالمجلس ذاته، تشاك شومر.ويؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب اليمين الدستورية، اليوم، خلال حفل التنصيب، إيذانًا بتوليه رسميًا مقاليد الحكم، وبدء ولايته الرئاسية.ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن عادة ما يحضر الرؤساء الأمريكيون الجدد القداس صباح تنصيبهم.