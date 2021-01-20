رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ميرال الطحاوي تكشف المسكوت عنه في «بنت شيخ العربان»

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:13 م
ميرال الطحاوي
ميرال الطحاوي
خالد حماد
طباعة
تقول الناقدة زهور كرام "حكايتنا هي من نتقدم بها نحو المستقبل"، تماما هذا ما فعلته الكاتبة الروائية والباحثة الأكاديمية دكتور ميرال الطحاوي عبر كتابها "بنت شيخ العربان"، والذي تشير فيه إلى"أن الحكايات كانت مهربي من بيت أبي" كان هذا بمثابة هروب للاقامة في مستقبل الوعي الجمعي للقراء، والباحثين في دراسة التاريخ الثقافي والشفاهي للعربان في مصر، وهي الدراسة التي اشتغلتها الطحاوي باعتبارها الباحثة، ولكن جاءت بعين وقلم الروائية.

يقول محمود درويش "من يكتب حكايته يرث أرض الكلام ويملك المعني تماما "، هكذا كتبت الطحاوي حكايتها ومارست بشكل عملي الإقامة في المستقبل عبر رحلة في استعادة المكان وماضيه وحاضرة، ليعيش معها ومعنا في المستقبل عبر ما صدرته من صورة ذهنية للتاريخ الثقافي والتراث الشفاهي للعربان في مصر".

إذا سلمنا أن الأمر فقط مجرد حكاية، فالروائية ميرال الطحاوي قدمت بكل ما تحمله من خبرة إبداعية معنى لالتقاء البعد الإبداعي بالأكاديمي في استدعاء معنى لوجود تاريخ ثقافي وتراث شفاهي لقلة عرقية داخل حدود مصر، ليس فقط كون الأمر جزء من تاريخها الخاص بانتمائها العرقي للعربان، والذي سبق وأن قدمته عبر أكثر من عمل روائي وأكاديمي "محرمات قبلية.. المقدس وتخيلاته في المجتمع الرعوي روائيًا"، و"الأنثى المقدسة..أساطير المرأة في الصحراء"لتكون هذه الدراسة " بنت شيخ العربان "تتمة لمشروع كامل لمحاولة الإجابة عن سؤال الهوية.

ليس غريبا أن نجد مصطلحات تبدو جديدة للقارئ وابنة للسرد نموذج "المعمار القبلي" والمعني بفصل ابناء القبيلة عن الفضاء الخارجي، أو كما اشارت في سؤالها الذي يحمل الاجابة لم أكن اعرف سببا لهذا المعمار القبلي الذي شكل القلاع، هل هو في مواجهة الفضاء الصحراوي هذة المرة أم في مواجهة الذوبان والأختلاط في المجتمع المصري ؟.

لفتت ميرال الطحاوي إلى أن التاريخ الرسمي لمصر تجاهل وهمش وأغفل ولم يدون تاريخ "عربان مصر" بوصفهم أقلية عرقية، ويبدو أن من هذا المنطلق جاء سعي ميرال الطحاوي في البحث والتنقيب عن التارسخ المسكوت عنه لسيرة العربان، والذي جاء عبر الكشف عن الاسباب المتعلقة في الاضطرار للتعايش مع النقيض الثقافي، والذي بدورة شكل تاريخ القبائل العربية في مصر.

وتؤكد ميرال الطحاوي على انها لاتحاول التأريخ لمسيرة عبان مصر أو دورهم الثقافي والاجتماعي، ولا الدفاع عنهم أو ادانتهم لكن على حد قوها " أحاول فقط أن افهم علاقتهم الشائكة بتلك الحاضنة أو الوطن الذي سكنوا فيه، بينما ظل حنينهم الجارف إلى نقيضة.

تشير ميرال الطحاول إلى أن دراستها تنطلق من التاريخ الثقافي والتراثي للعربان في محاولة لأكتشاف تاريخ نزوح القبائل العربية "العربان"إلى مصر. ومحاولات الاندماج القسري، وأشكال النزاع والصراع الثقافي مع ثقافة زراعية مستقرة.

وألمحت الطحاوى إلى أن الدراسة تحاول الوقوف على الأبعاد الإجتماعية لهذا الصراع الثقافي،وكيف حافظت تلك القبائل على نقائها العرقي وخصوصيتها الثقافية، وكيف تشكلت علاقتها باصحاب الأرض أو فلاحي مصر.

في الفصل الثاني تلقي الضوء على صورة البدوي في المخيلة الشعبية المصرية، وأثر التراث الشفاهي المتداول في خلق تلك الصورة المقدسة.

اما عن الفصل الثالث تقف الدراسة على شعر غناوة العلم كمثال للتراش الشفاهي النسوى، وتحاول في تتبعها لنصوص هذا الشعر وتحليلة من منظور الدراسات الشعبية والفولكلورية.

يشار إلى أن كتاب "بنت شيخ العربان" يأتي في 333 صفحة من القطع المتوسط للكاتبة الروائية والأكاديمية ميرال الطحاوي والتى قدمت للمكتبة في مجال الرواية " الخباء"، "الباذنجانة الزرقاء "،و "بروكلين هايتس"،" أمرأة الأرق " تحصلت على العديد من الجوائز منها جائزة نجيب محفوظ عن رواية " بروكلين هايتس ".

موضوعات متعلقة

انفجار مدريد.. مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين

«صوّر زوجته عارية».. القصة الكاملة لواقعة فيديو الطفلة الرضيعة وتعذيبها

المتهمة بحرق ضرتها في أطفيح: «عايشين في شقة واحدة وبغير منها»

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ وميدان الساعة

image description

محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية

image description

حملة مكبرة لرفع وإزالة القمامة من شوارع منفلوط (صور)

image description

طارق الجمال يتفقد جامعة سفنكس بأسيوط الجديدة

image description

ضبط 20 طن أغذية فاسدة في أسيوط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

النيابة تأمر بحبس أب شرع في قتل نجلته وعرَّض حياتها للخطر

أسرة وائل الإبراشي تكشف حقيقة تدهور صحته

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

هل الكثير من المال يجعلك أكثر سعادة؟ دراسة تجيب

وصول إمدادات أكسجين من فنزويلا لماناوس البرازيلية

الهند ترسل لقاحات لكورونا إلى 6 دول مجاورة

اليوم.. انطلاق منافسات الدور الرئيسي وكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

أيام زمان

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

«عاوزة أشوف وشي».. حكاية حادث تسبب في تشويه وجه ناهد يسري

مقالات الرأي
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
أحمد بهاء الدين شعبان
هل من بديل؟ «1»
ماجد حبته
بغداد 2003- واشنطن 2021
المزيد

الثقافة

غدًا.. مناقشة «أمومة» لمصطفى البلكي بموقع ذاكرة القصة

انطلاق معرض مونوجرافيا لـ وفاء ياديس «أونلاين»

وَهْم الخصوصية فى العالم الرقمى.. «العبودية مقابل الأمن».. كتاب يكشف أساليب سيطرة التكنولوجيا على البشر

عماد غزالي في ذكرى رحيل فتحي سعيد: «صوته لا يفارقني»