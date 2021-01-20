ميرال الطحاوي تكشف المسكوت عنه في «بنت شيخ العربان»

تقول الناقدة زهور كرام "حكايتنا هي من نتقدم بها نحو المستقبل"، تماما هذا ما فعلته الكاتبة الروائية والباحثة الأكاديمية دكتور ميرال الطحاوي عبر كتابها "بنت شيخ العربان"، والذي تشير فيه إلى"أن الحكايات كانت مهربي من بيت أبي" كان هذا بمثابة هروب للاقامة في مستقبل الوعي الجمعي للقراء، والباحثين في دراسة التاريخ الثقافي والشفاهي للعربان في مصر، وهي الدراسة التي اشتغلتها الطحاوي باعتبارها الباحثة، ولكن جاءت بعين وقلم الروائية.يقول محمود درويش "من يكتب حكايته يرث أرض الكلام ويملك المعني تماما "، هكذا كتبت الطحاوي حكايتها ومارست بشكل عملي الإقامة في المستقبل عبر رحلة في استعادة المكان وماضيه وحاضرة، ليعيش معها ومعنا في المستقبل عبر ما صدرته من صورة ذهنية للتاريخ الثقافي والتراث الشفاهي للعربان في مصر".إذا سلمنا أن الأمر فقط مجرد حكاية، فالروائية ميرال الطحاوي قدمت بكل ما تحمله من خبرة إبداعية معنى لالتقاء البعد الإبداعي بالأكاديمي في استدعاء معنى لوجود تاريخ ثقافي وتراث شفاهي لقلة عرقية داخل حدود مصر، ليس فقط كون الأمر جزء من تاريخها الخاص بانتمائها العرقي للعربان، والذي سبق وأن قدمته عبر أكثر من عمل روائي وأكاديمي "محرمات قبلية.. المقدس وتخيلاته في المجتمع الرعوي روائيًا"، و"الأنثى المقدسة..أساطير المرأة في الصحراء"لتكون هذه الدراسة " بنت شيخ العربان "تتمة لمشروع كامل لمحاولة الإجابة عن سؤال الهوية.ليس غريبا أن نجد مصطلحات تبدو جديدة للقارئ وابنة للسرد نموذج "المعمار القبلي" والمعني بفصل ابناء القبيلة عن الفضاء الخارجي، أو كما اشارت في سؤالها الذي يحمل الاجابة لم أكن اعرف سببا لهذا المعمار القبلي الذي شكل القلاع، هل هو في مواجهة الفضاء الصحراوي هذة المرة أم في مواجهة الذوبان والأختلاط في المجتمع المصري ؟.لفتت ميرال الطحاوي إلى أن التاريخ الرسمي لمصر تجاهل وهمش وأغفل ولم يدون تاريخ "عربان مصر" بوصفهم أقلية عرقية، ويبدو أن من هذا المنطلق جاء سعي ميرال الطحاوي في البحث والتنقيب عن التارسخ المسكوت عنه لسيرة العربان، والذي جاء عبر الكشف عن الاسباب المتعلقة في الاضطرار للتعايش مع النقيض الثقافي، والذي بدورة شكل تاريخ القبائل العربية في مصر.وتؤكد ميرال الطحاوي على انها لاتحاول التأريخ لمسيرة عبان مصر أو دورهم الثقافي والاجتماعي، ولا الدفاع عنهم أو ادانتهم لكن على حد قوها " أحاول فقط أن افهم علاقتهم الشائكة بتلك الحاضنة أو الوطن الذي سكنوا فيه، بينما ظل حنينهم الجارف إلى نقيضة.تشير ميرال الطحاول إلى أن دراستها تنطلق من التاريخ الثقافي والتراثي للعربان في محاولة لأكتشاف تاريخ نزوح القبائل العربية "العربان"إلى مصر. ومحاولات الاندماج القسري، وأشكال النزاع والصراع الثقافي مع ثقافة زراعية مستقرة.وألمحت الطحاوى إلى أن الدراسة تحاول الوقوف على الأبعاد الإجتماعية لهذا الصراع الثقافي،وكيف حافظت تلك القبائل على نقائها العرقي وخصوصيتها الثقافية، وكيف تشكلت علاقتها باصحاب الأرض أو فلاحي مصر.في الفصل الثاني تلقي الضوء على صورة البدوي في المخيلة الشعبية المصرية، وأثر التراث الشفاهي المتداول في خلق تلك الصورة المقدسة.اما عن الفصل الثالث تقف الدراسة على شعر غناوة العلم كمثال للتراش الشفاهي النسوى، وتحاول في تتبعها لنصوص هذا الشعر وتحليلة من منظور الدراسات الشعبية والفولكلورية.يشار إلى أن كتاب "بنت شيخ العربان" يأتي في 333 صفحة من القطع المتوسط للكاتبة الروائية والأكاديمية ميرال الطحاوي والتى قدمت للمكتبة في مجال الرواية " الخباء"، "الباذنجانة الزرقاء "،و "بروكلين هايتس"،" أمرأة الأرق " تحصلت على العديد من الجوائز منها جائزة نجيب محفوظ عن رواية " بروكلين هايتس ".