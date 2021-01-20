إزالة 25 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بالغربية
الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:09 م
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغنيطباعة
شنت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة الغربية، حملة مكبرة لإزالة التعديات في المهد، وأسفرت الحملة عن إزالة ٢٥ حالة تعدي بالبناء على أراضي زراعية بمساحة ١٤ قيراطا وسهما خلال ٤ أيام، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.
وقامت رئاسة مركز ومدينة طنطا بإزالة ٣ حالات تعدي على الأرض الزراعية بمساحة قيراط و٥ أسهم، وقامت رئاسة مركز ومدينة المحلة بإزالة ١٠ حالات تعدي على مساحة قيراطين وسهمين، كما قام مركز زفتى بإزالة ٣ حالات تعدي على الأرض الزراعية على مساحة ٣ قيراط و١٠ أسهم.
وفي ذات السياق، قام مركز ومدينة قطور بإزالة ٦ حالات تعدي على الأرض الزراعية على مساحة ٥ قيراط و١٣ سهم إزالة، كما تم إزالة حالتي تعدي على مساحة قيراط و١٨ سهما بمركز ومدينة سمنود وإزالة حالة تعدي على الأرض الزراعية على مساحة سهم بمركز ومدينة بسيون.
وقامت رئاسة مركز ومدينة طنطا بإزالة ٣ حالات تعدي على الأرض الزراعية بمساحة قيراط و٥ أسهم، وقامت رئاسة مركز ومدينة المحلة بإزالة ١٠ حالات تعدي على مساحة قيراطين وسهمين، كما قام مركز زفتى بإزالة ٣ حالات تعدي على الأرض الزراعية على مساحة ٣ قيراط و١٠ أسهم.
وفي ذات السياق، قام مركز ومدينة قطور بإزالة ٦ حالات تعدي على الأرض الزراعية على مساحة ٥ قيراط و١٣ سهم إزالة، كما تم إزالة حالتي تعدي على مساحة قيراط و١٨ سهما بمركز ومدينة سمنود وإزالة حالة تعدي على الأرض الزراعية على مساحة سهم بمركز ومدينة بسيون.