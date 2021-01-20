تنصيب جو بايدن رئيسًا لأمريكا.. تغطية خاصة









تجري في العاصمة الأمريكية، واشنطن، اليوم الأربعاء، مراسم تنصيب تنصيب جو بايدن الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة.ويختلف حفل تنصيب بايدن عن سابقيه بسبب الإجراءات الاستثنائية، التي تم اتخاذها على خلفية جائحة فيروس كورونا والتوترات المتصاعدة في ظل حادثة اقتحام الكابيتول في السادس من يناير على أيدي حشود من أنصار الرئيس الحالي دونالد ترامب.