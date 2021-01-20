الأردن يدين طرح إسرائيل عطاءات لبناء 2572 وحدة استيطانية

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، الأربعاء، طرح السلطات الإسرائيلية عطاءات لبناء 2572 وحدة استيطانية جديدة في عدة مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وقال الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم: إن النشاطات الاستيطانية ليست شرعية ولا قانونية ومدانة ومرفوضة، وتعد خرقا فاضحًا وجسيمًا للقانون الدولي وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.وأكد أن سياسة الاستيطان بمجملها وبتفاصيلها تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وتقويضًا لأسس السلام وجهود تحقيقه وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.. داعيا المجتمع الدولي للتحرك وتحمل مسئولياته للضغط على إسرائيل لوقف سياساتها ونشاطاتها الاستيطانية.