رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة الوادى الجديد يتفقد مزارع القمح والصوب الزراعية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:06 م
رئيس جامعة الوادى
رئيس جامعة الوادى الجديد
محمد مهدي
طباعة
تفقد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد زراعات القمح والنخيل والزيتون والموالح والصوب الزراعية بالكيلو 10، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة وتحديد أهم الاحتياجات للفترة المقبلة وتحديد الأولويات لوضع خطة تطوير شاملة للمزراع للاستفادة من المساحات المخصصة للزراعات الحقلية ووفق جدول زمني محدد التعرف على أهم الموارد الذاتية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك المساحات ونقطة المياه باستخدام أساليب الرى الحديثة.

هذا وطالب رئيس الجامعة من العاملين الاهتمام برى وتسميد النخيل خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى المرور اليومى على شبكات الرى الحديثة لإجراء أعمال الصيانة الدورية واليومية لها.
رئيس جامعة الوادى الجديد يتفقد مزارع القمح والصوب الزراعية
رئيس جامعة الوادى الجديد يتفقد مزارع القمح والصوب الزراعية
رئيس جامعة الوادى الجديد يتفقد مزارع القمح والصوب الزراعية
رئيس جامعة الوادى الجديد يتفقد مزارع القمح والصوب الزراعية
رئيس جامعة الوادى الجديد يتفقد مزارع القمح والصوب الزراعية
رئيس جامعة الوادى الجديد يتفقد مزارع القمح والصوب الزراعية
رئيس جامعة الوادى الجديد يتفقد مزارع القمح والصوب الزراعية
رئيس جامعة الوادى الجديد يتفقد مزارع القمح والصوب الزراعية

موضوعات متعلقة

كيفية الاستعلام عن معاش المعلمين دفعة يناير 2021

وزير التعليم: الرئيس طالب بتحويل مصر إلى مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر

المتهمة بحرق ضرتها في أطفيح: «عايشين في شقة واحدة وبغير منها»

والد طفلة التعرية أمام النيابة: «مش بنتى»

الصور

image description

حملة مكبرة لرفع وإزالة القمامة من شوارع منفلوط (صور)

image description

طارق الجمال يتفقد جامعة سفنكس بأسيوط الجديدة

image description

ضبط 20 طن أغذية فاسدة في أسيوط

image description

مياه أسيوط: 750 ألف جنيه لدعم الأسطول الميكانيكي بالشركة

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

انفجار مدريد.. مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

أسرة وائل الإبراشي تكشف حقيقة تدهور صحته

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

هل الكثير من المال يجعلك أكثر سعادة؟ دراسة تجيب

وصول إمدادات أكسجين من فنزويلا لماناوس البرازيلية

الهند ترسل لقاحات لكورونا إلى 6 دول مجاورة

اليوم.. انطلاق منافسات الدور الرئيسي وكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

أيام زمان

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

«عاوزة أشوف وشي».. حكاية حادث تسبب في تشويه وجه ناهد يسري

«رفض الزيارة بسبب مباراة» حكايات سعيد صالح فى السجن

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

نادي جديد للقصة بمكتبة مصر العامة بالدقهلية

تحت الطبع.. الترجمة الإيطالية لرواية «يوم الدين»

محاضرات ثقافية متنوعة بثقافة الأقصر

«الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطن».. محاضرة بثقافة القليوبية