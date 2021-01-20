رئيس جامعة الوادى الجديد يتفقد مزارع القمح والصوب الزراعية

تفقد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد زراعات القمح والنخيل والزيتون والموالح والصوب الزراعية بالكيلو 10، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة وتحديد أهم الاحتياجات للفترة المقبلة وتحديد الأولويات لوضع خطة تطوير شاملة للمزراع للاستفادة من المساحات المخصصة للزراعات الحقلية ووفق جدول زمني محدد التعرف على أهم الموارد الذاتية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك المساحات ونقطة المياه باستخدام أساليب الرى الحديثة.هذا وطالب رئيس الجامعة من العاملين الاهتمام برى وتسميد النخيل خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى المرور اليومى على شبكات الرى الحديثة لإجراء أعمال الصيانة الدورية واليومية لها.