الداخلية تضبط 10 أطنان ملح طعام فاسد بالغربية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط 10.5 طن "ملح طعام" غير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية "متحجر" ومدون عليه علامات تجاريه وهمية غير مسجلة ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مطحن ملح بدون ترخيص بمحافظة الغربية.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.