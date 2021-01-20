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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تأجيل الانتخابات في العراق بسبب الانقسامات وتلكؤ البرلمان

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:31 م
الكاظمي
الكاظمي
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أصدر رئيس الوزراء العراق مصطفى الكاظمي قرارا بتأجيل موعد الانتخابات البرلمانية إلى شهر أكتوبر المقبل، بناء على ما طلب من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، التي رأت في الموعد السابق الذي حددته الحكومة العراقية في السادس من شهر يونيو المقبل موعدا غير كاف لإتمام المتطلبات اللوجستية لإنجاح العملية الانتخابية.

وقال مصدر خاص لـ"الدستور" إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وخلال لقاءات متعددة مع قادة الكتل السياسية العراقية، كان يسعى لإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها منتصف العام الحالي، لكن الظروف من ناحية تلكؤ البرلمان العراقي، في إقرار قانون المحكمة الاتحادية التي ستصادق على نتائج.
 
الانتخابات المقبلة، وأيضا عدم استكمال متطلبات تسجيل الكيانات السياسية الجديدة، التي شكلت من شباب ثورة تشرين التي أطاحت بحكومة عادل عبدالمهدي، وجاءت بحكومة الكاظمي، التي رفع شبابها شعارا مطلبيا بإجراء انتخابات مبكرة، وهو الأمر الذي تبنته حكومة الكاظمي وسعت لأن تجرى انتخابات نزيه تعبر عن مطلب الشارع العراقي في تغيير واقعة المر منذ 17 عاما.

وقالت مصادر إن رئيس الوزراء الكاظمي وحكومته يعملون على تقديم الدعم للمفوضية العراقية المستقلة للانتخابات، من خلال توفير التخصيصات المالية والدعم اللوجستي والفني، كما تعمل الحكومة العراقية على إتاحة المجال إلى جميع أبناء الشعب العراقي، لتحديث بياناتهم الانتخابية والحصول على البطاقة البايومترية التي أهلهم للإدلاء بأصواتهم في العاشر من شهر أكتوبر المقبل، مع ضمانات من قبل الحكومة بحماية الانتخابات ونزاهتها والعمل على إشراف أممي ودولي مستقل على مجرياتها بما يحقق طموحات ورغبات العراقيين.

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