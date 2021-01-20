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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عقوبات أمريكية على سفينة روسية تشارك بمدّ خطّ نورد ستريم 2 لنقل الغاز

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:07 م
روسية تشارك بمدّ
روسية تشارك بمدّ خطّ نورد ستريم 2 لنقل الغاز
وكالات
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أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، الإثنين الماضى، أنّ الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات على سفينة روسية مكلفة إيصال أنابيب لإنجاز بناء مشروع "نورد ستريم 2" لنقل الغاز بين روسيا وألمانيا.

وقال متحدث باسم الوزارة لفرانس برس، "إنه إعلان (فرض) عقوبات على سفينة روسية، أخذنا علمًا بهذا الإعلان بأسف"، مؤكدًا بذلك معلومات أوردتها صحيفة "هاندلسبات" الاقتصادية الألمانية، مفادها أنّ واشنطن ستعلن عن هذا الإجراء رسميا الثلاثاء.

وتم تعليق العمل بالمشروع لنحو عام بعدما وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أواخر 2019، على فرض عقوبات على الشركات العاملة، تشمل التهديد بتجميد أصولها وحظر التأشيرات على موظفيها، قبل أن يتم استئناف العمل في ديسمبر.

وأوردت الصحيفة الألمانية، أنّ الولايات المتحدة أبلغت ألمانيا ودولًا أوروبية عدة أنها ستفرض عقوبات على السفينة "فورتونا" التي تملكها شركة "كاي.في.تي-روس" الروسية".

وشاركت السفينة في استئناف تنفيذ المشروع في ديسمبر بمدّها جزءًا من الأنبوب النفطي في المياه الإقليمية الألمانية.

ويأتي القرار الأمريكي قبل يومين من تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة.

ولطالما كان مشروع نورد ستريم 2 في دائرة استهداف الولايات المتحدة، وخصوصا إدارة ترامب التي انتقدت الدول الأوروبية بشكل صريح لاعتمادها على الغاز الروسي.

وإلى جانب مجموعة "غازبروم" الروسية العملاقة، التي تملك أكبر حصة في المشروع، يشمل الائتلاف الدولي المشارك في بناء خط الأنابيب شركات أوروبية على غرار "ونترشال" و"يونيبر" الألمانيتين و"شل" الهولندية البريطانية و"أنجي" الفرنسية و"أو إم في" النمسوية.


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