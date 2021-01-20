سقوط أحد المرافقين لـ«بايدن» أثناء خروجهم من الكاتدرائية

سقط أحد المرافقين للرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، بعد خروجهم من كاتدرائية القديس ماثيو، بسبب تدفق المشاركين، وفقًا لقناة العربية.وأعلنت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، يحضر قداسًا في كاتدرائية القديس ماثيو مع عدد من أعضاء الكونجرس.ومن المنتظر أن يؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب اليمين الدستورية فى حفل التنصيب، إيذانًا بتوليه رسميًا مقاليد الحكم، وبدء ولايته الرئاسية لأربع سنوات، ليكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.