رئيس مدينة المنيا: رفع 440 طن مخلفات متوسط يومي بالأحياء والقرى

أكد العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، استمرار الجهود بجميع القرى والأحياء للارتقاء بمنظومة النظافة ورفع التجمعات والتخلص الآمن من المخلفات ونقلها إلى الظهير الصحراوي، في ضوء التنسيق والتعاون فيما بين جميع إدارات المجلس المعنية كالحملة الميكانيكية وإدارة المخلفات الصلبة بالمجلس، حيث أسفرت هذه الجهود عن رفع 440 طن مخلفات وتراكمات.وقالت المهندسة ولاء سلامة مدير إدارة المخلفات الصلبة بمجلس المدينة إنه يتم رفع 440 طن مخلفات وتراكمات كمتوسط يومي يأتي بناء على المتابعة الميدانية والتقارير الدورية، التي تصل لإدارة المخلفات الصلبة من القرى والأحياء ويتم عرضها على رئيس المدينة من خلال نماذج لحصر الأعمال والورديات العاملة والمعدات المستخدمة.وأوضح حسن عبدالغني مدير الحملة الميكانيكية، أن المعدات المستخدمة في الورديات بنطاق المركز والمدينة والأحياء ما بين قلابات ولوادر وتكاتك وترلات وغيرها من المعدات بلغت 60 معدة.ويتم رفع التراكمات بمتوسط 50 طن مخلفات من نطاق حي شمال المنيا، و40 طنا بنطاق حي وسط، و140 طنا بحي غرب المنيا، أما حي جنوب المنيا يتم رفع 30 طنا كمتوسط يومي، وقرية تلة يتم رفع 30 طنا، وطوخ الخيل 20 طنا ونزلة حسين 20 طنا، وبني محمد سلطان 25 طنا، وبني أحمد الغربية 20 طنا، وصفط الخمار 25 طنا ودمشير 20 طنا والبرجاية 20 طنا.ووجه رئيس مركز ومدينة المنيا رؤساء القري والاحياء بالمتابعة المستمرة ورفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع أي من ملفات (نظافة وإزالة وإشغالات.......). وتفعيل غرفة العمليات وتحديد رقم #086232088 وعلى جروب الواتس الخاص رئاسة مركز ومدينة المنيا.https:www.facebook.com705528922958413posts1718361558341806