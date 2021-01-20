البابا فرنسيس يحث الدول على الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة النووية

حث البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، المزيد من الدول على الانضمام لمعاهدة الأمم المتحدة لحظر انتشار الأسلحة النووية، قائلا إن حظرها مطلوب بشدة لتشجيع السلام في الوقت الراهن.ويبدأ العمل بالمعاهدة يوم الجمعة ووقعت عليها 86 دولة، وفقا للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية التي فازت بجائزة نوبل للسلام لعام 2017.وقال البابا فرنسيس مشيرا للمعاهدة في عظته الأسبوعية "أشجع بشدة جميع الدول وجميع الشعوب على العمل بتصميم على تهيئة الظروف اللازمة لعالم خال من الأسلحة النووية بما يسهم في إقرار السلام وتحقيق التعاون المتعدد الأطراف الذي تحتاجه الإنسانية بشدة حاليا".ولم توقع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وقوى نووية أخرى على المعاهدة وقاطعت المحادثات التي قادت للتوصل إليها.وكان البابا فرنسيس قال أثناء زيارة عام 2019 لناجاساكي، وهي واحدة من مدينتين فقط ضُربتا بقنبلة نووية في التاريخ، إن مجرد امتلاك سلاح نووي حتى لو بغرض الردع يعد سلوكا "منحرفا" ولا يصح الدفاع عنه.