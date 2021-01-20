مصرع طفل غرقًا فى ترعة الإسماعيلية أمام قرية الزوامل

لقى طفل مصرعه منذ قليل، غرقا فى ترعة الإسماعيلية، أثناء محاولته ملء مياه من الترعة، وجارى تكثيف الجهود من قبل قوات الإنقاذ النهرى لانتشال جثمانه.تلقى اللواء إبراهيم عبد اللغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا، بغرق طفل يبلغ من العمر ١٠ سنوات، أثناء محاولته تعبئة مياه من ترعة الإسماعيلية أمام قرية الزوامل، على بعد 3 كيلو من كوبرى الزوامل، انزلق وجرفه الماء وغرق بالترعة.ويعاون فريق من غواصي الخير المتطوعين قوات الإنقاذ النهرى فى محاولات العثور على جثمانه.