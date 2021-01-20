مصرع عامل سقط فى حفرة أثناء إصلاح خط الصرف الصحى

شهدت قرية صفط تراب التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى، مصرع عامل إثر سقوطه فى حفرة أثناء عمله لإصلاح خط الصرف الصحى.تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بمصرع عامل يدعى "عابدين حسانين" ٣٥ سنة، إثر سقوطه فى حفرة أثناء عمله لإصلاح خط الصرف الصحى.وانتقلت قوة من مباحث مركز المحلة إلى موقع الحادث، وتبين من خلال التحقيق، أن العامل سقط فى حفرة خاصة بأعمال الصرف الصحى ولفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال دون وجود شبهة جنائية.وتم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها، وتحرر محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة.