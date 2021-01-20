سميرة سعيد تطرح «بحب معاك» (فيديو)

قررت الديفا سميرة سعيد مع بداية عام 2021 أن تعتمد على طريقة جديدة لطرح ألبومها الجديد، حيث تقدم خلالها أغنيات الألبوم على مدار العام بالكامل بطرح أغنية أو أكثر خلال كل شهر.. ومفاجأة شهر يناير اليوم هى طرح أغنية "بحب معاك" على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو."بحب معاك" من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقى أحمد حسام، ومن إخراج نضال هانى.. تقول كلمات "بحب معاك:..أحس الوقت بيعدي.. وآخر الليل يبان بدريوبعدين يبقى دلوقتي وتنطق إسمي يبقى جميلبحب معاكالاقي ان الوجع راحة وأحكي كلامي بصراحةوتسمع ليا بالراحة وما تملش من التفاصيل