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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الرياضة يعرض مجريات تنظيم بطولة العالم لكرة اليد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:47 م
الدكتور أشرف صبحي،
الدكتور أشرف صبحي،
محمد إبراهيم
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عرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على اجتماع مجلس الوزراء، الذى عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، مجريات تنظيم النسخة الـ 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال، التي تجرى منافساتها في مصر حاليًا، في 4 صالات.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للمظهر الحضاري المُشرف الذي ظهر عليه حفل افتتاح البطولة في الصالة المغطاة الرئيسية باستاد القاهرة، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ليعكس قدرة مصر على التنظيم الدولي المشرف، مؤكدأً مواصلة العمل حتى انتهاء البطولة على النحو الذي يكلل هذه الجهود بالنجاح.

وعرض الوزير أبرز إشادات الصحف العالمية بالتنظيم الرائع من جانب مصر لحفل إفتتاح بطولة العالم لكرة اليد، والمباريات اللاحقة، رغم الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا، كما أشادوا بالإنطلاقة المثالية لمنتخب مصر بالفوز على منتخب تشيلي في الجولة الأولى للبطولة، إلى جانب الحرص على الاطمئنان على صحة جميع لاعبي المنتتخبات المشاركة والأجهزة الفنية.

كما تطرق الوزير لاستعراض جانب من مجريات البطولة، والأداء الرجولي لمنتخب مصر الذي أسفر عن التأهل للدور الثاني كثاني المجموعة، كما عرض الإجراءات الطبية والوقائية المتخذة وأعمال التعقيم للصالات واماكن الإقامة ووسائل التنقل، في ضوء تداعيات فيروس كورونا، لخفض احتمالات ومعدلات الإصابة، وعرض جانبًا من الصور التذكارية التي حرصت الفرق المشاركة على التقاطها في مقار إقامتهم والأماكن السياحية والأثرية التى زاروها، ومشاركتها عبر منصات التواصل الإجتماعي المختلفة بما يشكل دعاية ممتازة للسياحة في مصر.

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