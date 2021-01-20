السكرتير السابق للبيت الأبيض: رسالة ترامب وبايدن ستبقى سرًا

أكد السكرتير الصحفي السابق للبيت الأبيض جين بساكي، اليوم الأربعاء، أن فحوى رسالة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى الرئيس المنتخب جو بايدن ستبقى سرًا بينهما، وفقًا لقناة العربية.ومن المنتظر أن يؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب اليمين الدستورية فى حفل التنصيب، إيذانًا بتوليه رسميًا مقاليد الحكم، وبدء ولايته الرئاسية لأربع سنوات، ليكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.ويجري حفل تنصيب بايدن في أجواء خاصة تحت تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد والصدمة التي خلفها اقتحام الكونجرس الذي أسفر عن 5 قتلى.