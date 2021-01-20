انفجار في وسط العاصمة الإسبانية مدريد (فيديو)

نقلت وكالة "رويترز" عن تلفزيون إسباني محل، اليوم الأربعاء، سماع دوي انفجار في وسط العاصمة الإسبانية مدريد.ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد مقاطع فيديو قالوا إنها لموقع الإنفجار، ولم يتم نشر تفاصيل حتى الآن.