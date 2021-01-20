باريس ترحب بالالتزامات البالغة الأهمية التي تعهد بها بايدن

اعتبر الناطق باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتار، الأربعاء، التزام الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بإعادة بلاده إلى منظمة الصحة العالمية واتفاق باريس للمناخ، أمرًا "بالغ الأهمية"، مؤكدًا عزم باريس على مواجهة "التحديات الهائلة" إلى جانبه.وقال المتحدث بختام جلسة لمجلس الوزراء: "ننتظر بفارغ الصبر بناء علاقة قوية وفعالة ومتجددة مع الرئيس بايدن"، مكررًا "التهاني" إلى الرئيس الأمريكي الجديد، ونائبته كامالا هاريس، قبل ساعات من حفل تنصيبهما.وتابع المتحدث: "أمامنا أهداف وتحديات هائلة لنتخطاها معًا"، مشيرًا إلى إدارة أزمة وباء كوفيد- 19، والتي يشكّل إعلان بايدن عن عودة الولايات المتحدة من جديد إلى منظمة الصحة العالمية خطوة "هامةً جدًا" في مواجهتها.وأكد أن "التزام بايدن بإعادة الانضمام إلى اتفاق باريس للمناخ بالغ الأهمية"، مضيفًا: "ولذا نحن متحمسون جدًا للعمل الذي سنقوم به إلى جانب الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة".ويثير وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، بعد أربع سنوات من ولاية دونالد ترامب المثيرة للجدل، موجة تفاؤل وارتياحًا لدى حلفاء الولايات المتحدة التقليديين الذين اقترحوا على واشنطن ميثاقًا تأسيسيًا جديدًا.وشدد رؤساء المؤسسات الأوروبية على أن أوروبا تريد، من جديد، صديقًا في البيت الأبيض، ودعا بايدن إلى زيارة بروكسل بهدف "وضع ميثاق تأسيسي جديد" للعلاقات عبر الأطلسي.في المقابل، اعتبر الكرملين أن تحسين العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة يعتمد فقط على "الإرادة السياسية" للرئيس الأمريكي المنتخب، بينما رأت إيران أن "الكرة في ملعب" بايدن.