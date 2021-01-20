ارتفاع معظم أسواق الخليج بقيادة دبي.. والسعودية تتراجع

أغلقت معظم البورصات في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الأربعاء، في مكاسب قادتها دبي بدعم من سهم أكبر بنوكها، الإمارات دبي الوطني، في حين خالفت السعودية الاتجاه العام وأغلقت على انخفاض.وارتفع مؤشر دبي الرئيسي 1.4 بالمئة، إذ قفز سهم بنك الإمارات دبي الوطني 4.4 بالمئة وزاد سهم بنك دبي الإسلامي 0.8 بالمئة.سجل الإمارات دبي الوطني زيادة فاقت العشرين بالمئة في عدد التحويلات المالية وقيمتها عبر منصته دايركت ريمت في 2020 مقارنة مع العام السابق.وعززت أسهم شركات العقارات المكاسب، إذ أغلق سهم إعمار العقارية القيادي على زيادة واحد بالمئة.وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة، إذ صعد سهم الدار العقارية 8.1 بالمئة في أكبر مكسب يومي له منذ أكتوبر.وافق المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اليوم على إطار عمل بين حكومة الإمارة والدار العقارية لتنفيذ مشاريع استثمارية.يشمل إطار العمل إدارة الدار لمشاريع كبرى في الإمارة بثلاثين مليار درهم (8.17 مليار دولار).لكن خسائر سهم شركة اتصالات، الذي أغلق على انخفاض 3.2 بالمئة، حدت من مكاسب المؤشر.كان سهم اتصالات سجل أفضل أداء يومي له في قرابة ستة أعوام أمس الثلاثاء، إذ دعت الشركة لعقد اجتماع لمجلس إدارتها في 20 يناير لبحث زيادة سقف الملكية الأجنبية في الشركة.وصعد مؤشر قطر الرئيسي 0.3 بالمئة، مدعوما بقفزة 3.3 بالمئة لسهم صناعات قطر ذي الثقل.أما المؤشر القياسي السعودي، فهبط 0.3 بالمئة، متأثرا بنزول سهم شركة الاتصالات السعودية 1.4 بالمئة وخسارة سهم مصرف الراجحي 0.3 بالمئة.وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.9 بالمئة، إذ ارتفعت أغلب أسهمه، ومنها سهم البنك التجاري الدولي الذي زاد 1.1 بالمئة.في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية المصرية اليوم إن مصر وقطر اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية.تأتي هذه الخطوة في أعقاب اتفاق بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر هذا الشهر لإنهاء مقاطعة الدول الأربع لقطر والتي بدأت في 2017 بزعم دعم الدوحة للإرهاب وهو ما تنفيه قطر.السعودية.. تراجع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 8878 نقطة.أبوظبي.. صعد المؤشر 0.3 بالمئة إلى 5676 نقطة.دبي.. زاد المؤشر 1.4 بالمئة إلى 2792 نقطة.قطر.. ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 10799 نقطة.مصر.. تقدم المؤشر 0.9 بالمئة إلى 11599 نقطة.البحرين.. نزل المؤشر 0.3 بالمئة إلى 1448 نقطة.سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر واحدا بالمئة مسجلا 3716 نقطة.الكويت.. زاد المؤشر 0.2 بالمئة إلى 6202 نقطة.