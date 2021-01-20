التضامن: 26 مركزًا لعلاج الإدمان فى 17 محافظة

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، إنه تم زيادة عدد المراكز العلاجية لمرضى الإدمان والشريكة مع الخط الساخن، إلى 26 مركز علاجى فى 17 محافظة حتى الآن، بعدما كانت 12 مركزا عام 2014 فى 7 محافظات.وأكد "عثمان" فى تصريحات صحفية، أن الصندوق لديه خطة طموحة بتعميم الخدمات العلاجية فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.جاء ذلك خلال تفقد عمرو عثمان قسم علاج مرضى الإدمان بمستشفى المعمورة بعد التوسعات الجديدة، حيث تضمن صالة طعام وصالتين مشاهدة تليفزيون وغرفة علاج جماعى وغرفة للأطباء "جلسات فردية" وغرفتين للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وغرفتين للتمريض، كما شهد مبادرة كرة قدم خماسية بين المتعافين من الإدمان فى إطار دعمهم تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" فيما حرص المتعافين على التقاط الصور التذكارية معهم.