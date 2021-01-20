حميات بنها: لا صحة لشراء مرضى كورونا أدوية من خارج المستشفى

كشف مستشفى حميات بنها أن ما تردد عن نقص أدوية فيروس كورونا وشراء المواطنين لها من خارج المستشفى هو محض شائعات وافتراء، مؤكدة في بيان لها، على التواصل الاجتماعي أنه هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، وأن جميع الأدوية متوفرة بصيدلية المستشفى.وأوضح الدكتور محمد يوسف مدير مستشفى حميات بنها، أن المستشفى تقوم بصرف علاج للمريض المحجوز بالقسم الداخلي من 3 إلى 5 أيام، ويتم توفير العلاج اللازم من صيدلية المستشفى، ويكون داخل كيس مغلف خاص، منوهًا إن الوزارة ترسل جميع أدوية كورونا داخل أكياس مغلفة لا تفتح إلا لحظة تناولها من المريض.وأضاف أنه فور خروج المريض من المستشفى يتم عزله منزليا، ويتم إبلاغ الإدارة الصحية التابع لها المريض لمتابعته من قبل فرق الإدارة الخاصة بالعزل المنزلي، ويتم توفير العلاج اللازم له وفقا لبروتوكول وزارة الصحة على مدار 14 يومًا، ويتسلم المريض العلاج أيضا داخل كيس مغلف.وأوضح مدير المستشفى أن الفرق الطبية تعمل بكامل طاقاتها لخدمة المرضى ورعايتهم حتى تمام الشفاء.يذكر أن مستشفى حميات بنها من المستشفيات التي خصصتها مديرية الصحة بالقليوبية لاستقبال وعزل مصابي كورونا.فيما قال مصدر طبي بصحة القليوبية إن مستشفيات شبين القناطر المركزي وقليوب والقناطر الخيرية وطوخ وبنها التعليمي وبنها للتأمين الصحي، وناصر العام وأبو المنجا المركزي، والخانكة سجلوا صفر وفيات كورونا اليوم.بينما سجلت محافظة القليوبية أمس الثلاثاء 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.وسجل حي شرق شبرا الخيمة أعلى معدل للإصابة بـ10 حالات، جاء بعده في الترتيب مركز بنها، حيث سجل 7 حالات، فيما سجل حي غرب شبرا الخيمة صفر إصابة ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة حتى أمس عند 12127 حالة.