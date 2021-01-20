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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس حكومة بافاريا الألمانية يوجه انتقادا شديدا لترامب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:22 م
ماركوس زودر، رئيس
ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا الأل
وكالات
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وجه ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، انتقادا شديدا لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في آخر يوم له في الحكم.

وقال زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري خلال جلسة لمجلس وزراء بافاريا اليوم الأربعاء:" بطريقة ما، هناك قدر كبير من تنفس الصعدا لوجود رئيس جديد في الولايات المتحدة ولتوقف الرئيس القديم الآن عن القيام بمهامه بوصفه رئيسا".

وأضاف زودر أن " الجسر العابر للأطلسي سيتم بناؤه من جديد وعلينا أن ننحي الأنقاض التي تسبب فيها ترامب".

في الوقت نفسه، أشار زودر إلى وجود تحديات أخرى تواجهها العلاقات عبر ضفتي الأطلسي مشيرا إلى أن هذه التحديات تجعل من الأمل المرتبط بالرئيس الجديد جو بايدن ليس ساذجا.

وأوضح زودر أن هناك أملا " في إمكانية أن نعاود الحديث مع بعضنا البعض لا أن نضطر إلى معايشة بعض السلوك غير المعتاد.

وتابع زودر أنه تألم كثيرا بسبب دعوة ترامب إلى اقتحام مبنى الكونجرس (الكابيتول)، وقال إن الأمريكيين هم نموذج الديمقراطية وبلدها الأم، ووصف الدعوة بأنها سلوك غير مقبول " فليس هناك رئيس منتهية ولايته يتصرف على هذا النحو".

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