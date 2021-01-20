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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سميرة سعيد تطرح أولى أغاني ألبومها الجديد «بحب معاك»

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:22 م
سميرة سعيد
سميرة سعيد
دعاء عبد المقصود
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طرحت النجمة سميرة سعيد أولى أغنيات ألبومها الجديد بعنوان "بحب معاك"، عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب وهى من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع أحمد حسام، ومكيس وماستر إلهامي دهيمة، وجيتارات أحمد حسين.

وصوّرت كليبها الجديد "بحب معاك" داخل منزلها حيث يظهر حياتها اليومية ولا يشمل قصة حب بينها وبين حبيبها كما ظن البعض من عنوان الأغنية.

وتظهر سميرة سعيد بأكثر من لوك ضمن الأغنية، كما أنها اعتمدت أكثر من لوك لتظهر بهم على مدار كليباتها الغنائية خلال عام 2021.

وشوقت الديفا الجمهور لأغاني الألبوم بطرح البوستر الدعائي الألبوم.

وتتعاون الديفا سميرة سعيد فى ألبومها الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين، ومن الشعراء كل من محمد القاياتي وشادي نور ودكتور محمود طلعت وأشرف أمين، رمضان محمد، أما الملحنون فتتعاون مع بلال سرور وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، حمدي الصديق، رضوان الأسمر، شادي محسن، أحمد العدل، أما الموزعين فتعاونت مع محمد مصطفى، هاني يعقوب، أمير محروس، هاني ربيع، أحمد حسام.

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