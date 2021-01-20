نادي جديد للقصة بمكتبة مصر العامة بالدقهلية

في ظل سيطرة الرواية والشعر على كافة المناسبات والفاعليات الأدبية والثقافية، وتلك الدعوة القضائية التي تهدد نادي القصة بالإغلاق، وما ظهر في الأيام الماضية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من دعوات من قبل كتاب القصة لإنشاء نادي للقصة على غرار نادي القصة في القاهرة وأسيوط.. تبنى الكاتب القصصي أحمد ثروت الاقتراح وتقدم لإدارة مكتبة مصر العامة بالدقهلية، والتي تديرها الكاتبة "إيمان أبو الغيط" والتي رحبت كثيرا بالفكرة، واستعداد إدارة مكتبة مصر فرع الدقهلية، لاستضافة الكيان الجديد، بداية من شهر فبراير القادم 2021.