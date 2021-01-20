رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب ليس الأول.. رؤساء أمريكيون لم يحضروا مراسم تنصيب خلفائهم

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:33 م
ترامب
ترامب
آية حسني
طباعة
غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الأربعاء، العاصمة الأمريكية واشنطن دون حضور حفل تنصيب جو بايدن مقاليد الحكم، خلافًا لمراسم التنصيب الرسمية المعروفة للرؤساء الأمريكيين، ومع مغادرة ترامب، يصبح رابع رئيس أمريكي يرفض حضور حفل تنصيب خليفته.

• جون آدمز
أول رئيس تخلّف عن حضور حفل التنصيب كان جون آدمز، ثاني رئيس للولايات المتحدة، الذي تولّى حكم البلاد في الفترة من 1797 -1801.

وكان آدمز أول رئيس يسكن البيت الأبيض قبل أن يغادره في ساعات الصباح الأولى من 4 مارس 1801، حيث موعد تنصيب خلفه الرئيس توماس جيفرسون، الذي خسر انتخابات الإعادة أمامه.

• جون كوينسي آدامز
على درب والده، رفض جون كوينسي آدامز، الرئيس السادس للولايات المتحدة، الذي حكم لفترة رئاسية واحدة مثل آدمز الأب (1825 - 1828)، حضور تنصيب خلفه الرئيس أندرو جاكسون.

• أندرو جونسون
ثالث رئيس أمريكي غادر حفل التنصيب، كان أندرو جونسون (الرئيس رقم 17 للبلاد)، الذي تولي الحكم في الفترة من 1865 إلى 1869، بعد انتهاء فترة الحرب الأهلية.

يُشار إلى أن جونسون أحد أسوأ مَن حكموا البلاد، إضافة إلى عدم حماية قوانينه العبيد السابقين، ودخل في معارك مشرّعي الكونجرس الذي حاولوا إقالته قبل أن ينقذه مجلس الشيوخ.

آنذاك، أعلن الرئيس الأمريكي الجديد يوليسيس غرانت رفضه ركوب نفس عربة جونسون، المقرر أن تقلهما إلى حفل التنصيب، ما دفع الأخير إلى أن يقرر عدم الحضور.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

عقوبة جديدة من الجبلاية فى انتظار الزمالك

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

أسرة وائل الإبراشي تكشف حقيقة تدهور صحته

تفاصيل حركة التنقلات الجديدة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء

الصور

image description

حملة مكبرة لرفع وإزالة القمامة من شوارع منفلوط (صور)

image description

طارق الجمال يتفقد جامعة سفنكس بأسيوط الجديدة

image description

ضبط 20 طن أغذية فاسدة في أسيوط

image description

مياه أسيوط: 750 ألف جنيه لدعم الأسطول الميكانيكي بالشركة

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

انفجار مدريد.. مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

أسرة وائل الإبراشي تكشف حقيقة تدهور صحته

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

هل الكثير من المال يجعلك أكثر سعادة؟ دراسة تجيب

وصول إمدادات أكسجين من فنزويلا لماناوس البرازيلية

الهند ترسل لقاحات لكورونا إلى 6 دول مجاورة

اليوم.. انطلاق منافسات الدور الرئيسي وكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

أيام زمان

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

«عاوزة أشوف وشي».. حكاية حادث تسبب في تشويه وجه ناهد يسري

«رفض الزيارة بسبب مباراة» حكايات سعيد صالح فى السجن

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

نادي جديد للقصة بمكتبة مصر العامة بالدقهلية

تحت الطبع.. الترجمة الإيطالية لرواية «يوم الدين»

محاضرات ثقافية متنوعة بثقافة الأقصر

«الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطن».. محاضرة بثقافة القليوبية