ترامب ليس الأول.. رؤساء أمريكيون لم يحضروا مراسم تنصيب خلفائهم

• جون آدمز

• جون كوينسي آدامز

• أندرو جونسون

غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الأربعاء، العاصمة الأمريكية واشنطن دون حضور حفل تنصيب جو بايدن مقاليد الحكم، خلافًا لمراسم التنصيب الرسمية المعروفة للرؤساء الأمريكيين، ومع مغادرة ترامب، يصبح رابع رئيس أمريكي يرفض حضور حفل تنصيب خليفته.أول رئيس تخلّف عن حضور حفل التنصيب كان جون آدمز، ثاني رئيس للولايات المتحدة، الذي تولّى حكم البلاد في الفترة من 1797 -1801.وكان آدمز أول رئيس يسكن البيت الأبيض قبل أن يغادره في ساعات الصباح الأولى من 4 مارس 1801، حيث موعد تنصيب خلفه الرئيس توماس جيفرسون، الذي خسر انتخابات الإعادة أمامه.على درب والده، رفض جون كوينسي آدامز، الرئيس السادس للولايات المتحدة، الذي حكم لفترة رئاسية واحدة مثل آدمز الأب (1825 - 1828)، حضور تنصيب خلفه الرئيس أندرو جاكسون.ثالث رئيس أمريكي غادر حفل التنصيب، كان أندرو جونسون (الرئيس رقم 17 للبلاد)، الذي تولي الحكم في الفترة من 1865 إلى 1869، بعد انتهاء فترة الحرب الأهلية.يُشار إلى أن جونسون أحد أسوأ مَن حكموا البلاد، إضافة إلى عدم حماية قوانينه العبيد السابقين، ودخل في معارك مشرّعي الكونجرس الذي حاولوا إقالته قبل أن ينقذه مجلس الشيوخ.آنذاك، أعلن الرئيس الأمريكي الجديد يوليسيس غرانت رفضه ركوب نفس عربة جونسون، المقرر أن تقلهما إلى حفل التنصيب، ما دفع الأخير إلى أن يقرر عدم الحضور.