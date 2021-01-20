«تعليم أسوان» يتابع تدريبات تنمية مهارات الإنجليزية لمعلمات رياض الأطفال

تابع الدكتور نبيل جعفر، وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان، يرافقه عبدالكريم لطفى، مدير عام التعليم العام، اليوم الأربعاء، بقاعة مدرسة أحمد أبازيد للغات بإدارة أسوان التعليمية، فعاليات تدريب تنمية مهارات اللغة الإنجليزية لمعلمات رياض الأطفال بإدارة أسوان (الروضات الرسمية - الروضات الرسمية لغات).جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان.الجدير بالذكر أن هذا التدريب يأتى فى إطار توجيهات وكيل الوزارة لتوجيهى رياض الأطفال واللغة الإنجليزية بضرورة التعاون فيما بينهما لإعداد تدريب يستهدف تنمية مهارات اللغة الإنجليزية لمعلمات رياض الأطفال بجميع الإدارات التعليمية لرفع كفاءتهن المهارية فى التدريس للأطفال، على أن يكون التدريب بقاعات المدارس ولمدة 5 أيام للمجموعة الواحدة.