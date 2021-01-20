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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول أحداث دارفور

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:51 م
مجلس الأمن
مجلس الأمن
وكالات
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يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا لبحث الوضع في دارفور بالسودان بعد مواجهات دامية في الأيام الأخيرة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الأربعاء.

وسيعقد الاجتماع المغلق بطلب من 3 أعضاء غير دائمين في المجلس هى النروج وإيرلندا وإستونيا، فضلًا عن 3 أعضاء دائمين هي بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، على ما أوضحت المصادر نفسها.

وأكد دبلوماسي أن الاجتماع "مطلب أوروبي" يحظى بدعم الولايات المتحدة.

وعاد الهدوء الثلاثاء، إلى دارفور عقب نشر قوات سودانية بعد ثلاثة أيام من صدامات قبلية أسفرت عن مقتل نحو 155 شخصًا ونزوح عشرات الآلاف.

لكن مخاوف وقوع صدامات جديدة لا تزال قائمة في هذه المنطقة الشاسعة في غرب البلاد التي أدمتها سنوات طويلة من النزاع.

وفر نحو 50 ألف شخص من المنطقة جراء العنف الذي امتد إلى مخيم للنازحين لجأوا إليه خلال النزاع في الإقليم الذي بدأ العام 2003.

ووقعت أعمال العنف هذه بعد أسبوعين من إنهاء البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الإقليم رسميًا مهمتها في 31 ديسمبر، رغم الانقسامات الداخلية الكبيرة.

وأواخر العام 2020، حاولت القوى الغربية تمديد مهلة إنهاء مهام البعثة خشية من أعمال عنف جديدة، لكنها رضخت أمام رفض روسيا والصين والأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن.

وبحسب الأمم المتحدة، التزمت السلطات السودانية نشر قوة حماية في دارفور مؤلفة من 12 ألف عنصر اعتبارًا من يناير، لتحل محل 8 آلاف عسكري ومدني من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بعد 13 عامًا من تواجدها في المنطقة.

ويفترض أن تبقى الأمم المتحدة حاضرة في السودان عبر بعثة سياسية مقرها في الخرطوم، تهدف إلى المساعدة في عملية انتقال المهمة إلى السودان ولها مكتب في دارفور.

وسمي الألماني فولكر بيرتيس وهو أستاذ جامعي ومحلل سياسي، لقيادة هذه المهمة.

وشهد إقليم دارفور الذي تفوق مساحته مساحة فرنسا نزاعًا اندلع في العام 2003 قتل جراءه 300 ألف شخص وفرّ 2٫5 مليون من منازلهم، وفق الأمم المتحدة.

واندلع القتال بعدما حملت مجموعات تنتمي الى أقليات إفريقية السلاح ضد حكومة الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي أطيح به في أبريل 2019 بضغط من الشارع، احتجاجًا على تهميش الإقليم سياسيًا واقتصاديًا.

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