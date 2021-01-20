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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الوادى الجديد يشهد ختام الدورة التدريبية لإنتاج الحرير الطبيعى

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:28 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط
محمد مهدي
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شهد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ختام الدورة التدريبية التي نظمتها مديرية الزراعة ونقابة الزراعيين بالمحافظة، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، على مدار 3 أيام لتدريب الشباب على مراحل إنتاج الحرير، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع فى إنتاج الحرير الطبيعي بالمحافظة.

وعرض المحافظ خلال لقائه مع المتدربين البالغ عددهم ٢٠٠ شاب وفتاة التيسيرات التي تتيحها المحافظة للشباب الراغب في إقامة مشروعات صغيرة غير تقليدية توفر فرص عمل لهم، ومن بينها مبادرة زراعة التوت وتربية دودة القز لإنتاج الحرير الطبيعى، مؤكدًا على تقديم كل الاستشارات والخبرات العلمية في هذا المجال، بالتعاون مع قسم بحوث الحرير بمعهد بحوث وقاية النباتات، لتقديم المعلومات اللازمة لنجاح المشروع.

وفي الختام، قام الزملوط بتسليم الشهادات للمتدربين، مشيرًا إلى إلحاق المتميزين منهم بدورة تدريبية متقدمة بمعهد بحوث وقاية النباتات، بناءً على نتيجة الاختبار الذي يخضعون له.

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