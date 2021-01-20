رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اكتشاف حالات إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا في بكين

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:13 م
كورونا بكين
كورونا بكين
وكالات
طباعة
قالت وزارة الصحة الصينية لوسائل إعلام رسمية، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل أول حالتي إصابة في بكين بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا الأكثر عدوى والتي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن الوزارة، أن الإصابتين تم تسجيلهما في حي داشينج جنوبي بكين، حيث يقع مطار المدينة الدولي، ومن المحتمل أنهما واردتان من الخارج.

وأشارت الفحوص الجينية إلى أن الحالتين تحملان السلالة الجديدة التي اكتشفت لأول مرة في بريطانيا والتى تنتشر بشكل أسرع لأنها أكثر عدوى.

وتسبب هذا الاكتشاف في قلق سلطات بكين، حيث تواجه المدينة على أعتابها أكبر تفشي لفيروس كورونا منذ ثمانية أشهر.

وتم تسجيل نحو ألف إصابة في مقاطعة هبي منذ بداية يناير، ما أدى إلى فرض حظر تجوال على نحو 20 مليون شخص في شيجياتشوانج وشينجتاي ولانجفانج، المتاخمة لحي داشينج.

كما تم تسجيل حالات إصابة بكورونا في مقاطعتي جيلين وهيلونج جيانج في شمال شرقى الصين، على الرغم من أن أعداد الإصابات لا تزال بشكل عام أقل بكثير من تلك الموجودة في البلدان الأخرى.

وعبر فرض إجراءات صارمة، نجحت الصين بشكل عام في احتواء الفيروس بحلول منتصف عام 2020 وإعادة تشغيل اقتصادها.

واندلع وباء كورونا لأول مرة في مدينة ووهان وسط الصين في نهاية عام 2019 وانتشر في جميع أنحاء العالم.

موضوعات متعلقة

المتهمة بحرق ضرتها في أطفيح: «عايشين في شقة واحدة وبغير منها»

كيفية الاستعلام عن معاش المعلمين دفعة يناير 2021

أسرة وائل الإبراشي تكشف حقيقة تدهور صحته

والد طفلة التعرية أمام النيابة: «مش بنتى»

الصور

image description

حملة مكبرة لرفع وإزالة القمامة من شوارع منفلوط (صور)

image description

طارق الجمال يتفقد جامعة سفنكس بأسيوط الجديدة

image description

ضبط 20 طن أغذية فاسدة في أسيوط

image description

مياه أسيوط: 750 ألف جنيه لدعم الأسطول الميكانيكي بالشركة

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

انفجار مدريد.. مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

أسرة وائل الإبراشي تكشف حقيقة تدهور صحته

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

هل الكثير من المال يجعلك أكثر سعادة؟ دراسة تجيب

وصول إمدادات أكسجين من فنزويلا لماناوس البرازيلية

الهند ترسل لقاحات لكورونا إلى 6 دول مجاورة

اليوم.. انطلاق منافسات الدور الرئيسي وكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

أيام زمان

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

«عاوزة أشوف وشي».. حكاية حادث تسبب في تشويه وجه ناهد يسري

«رفض الزيارة بسبب مباراة» حكايات سعيد صالح فى السجن

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

نادي جديد للقصة بمكتبة مصر العامة بالدقهلية

تحت الطبع.. الترجمة الإيطالية لرواية «يوم الدين»

محاضرات ثقافية متنوعة بثقافة الأقصر

«الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطن».. محاضرة بثقافة القليوبية