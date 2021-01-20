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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تدرج النساء الحوامل على قائمة أولوياتها للقاحات كورونا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:11 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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قال مسؤول كبير في الصحة، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل أدرجت النساء الحوامل ضمن الذين لهم أولوية في الحصول على لقاحات كوفيد-19 باعتبار أنها لا ترى في تطعيمهن خطورة عليهن ولا على أجنتهن.

وجاء القرار بعد إدخال نساء حوامل عديدات مصابات بمضاعفات كوفيد-19 إلى المستشفيات هذا الأسبوع وسط تفش لجائحة كورونا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن امرأة على الأقل وُضعت على جهاز التنفس الصناعي وأنجبت طفلها بعملية قيصرية.

وأطلقت إسرائيل حملة تطعيم في 19 ديسمبر ركزت على كبار السن ومن يعانون من ظروف صحية تجعل من الخطر إصابتهم بكوفيد-19 وبعض العاملين بالطوارئ.

وقال مسؤولون بالصحة إن ما يزيد على ربع المواطنين الإسرائيليين تلقوا حاليا تطعيم فايزر.

وقال نحمان آش المنسق الوطني المكلف بملف جائحة كورونا لإذاعة كان الإسرائيلية "نوصي الآن بأن تحصل النساء الحوامل، لا سيما ذوات عوامل الخطورة العالية للمرض، على اللقاح. أدرجناهن على قائمة أصحاب الأولوية".

وأضاف أنه على الرغم من عدم وجود دراسات بخصوص تطعيم النساء الحوامل "فإنه بالنظر للمنطق البيولوجي، نُقّدر أنه ليس هناك خطر على الحمل، لا خطر على الجنين".

وقالت متحدثة باسم فايزر إن استخدام اللقاح بالنسبة للنساء الحوامل "قرار خاص بهيئة تنظيمية للصحة".

وكانت الهيئة الأوروبية لتنظيم الدواء قد قالت الشهر الماضي إن لقاح فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك يجب أن يأخذ في الاعتبار النساء الحوامل على أساس وضع كل حالة بشكل منفصل.

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