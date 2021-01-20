المفوضية الأوروبية: مستعدون لبداية جديدة مع واشنطن

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، عن استعداد الاتحاد الأوروبي لبداية جديدة مع الولايات المتحدة، مرحبة بتنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليومونقلت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية عن فون دير لاين قولها في كلمتها أمام جلسة البرلمان الأوروبي المتعلقة بمناقشة تنصيب بايدن والوضع السياسي الراهن "إن التنصيب بداية عهد جديد للولايات المتحدة ولعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وعد أربع سنوات طويلة أصبح لأوروبا صديق في البيت الأبيض".وشددت على ضرورة قيادة الولايات المتحدة والقيام بدورها في العمل الجماعي من أجل التعامل مع التحديات العالمية التي تحتاج لتعاون دولي قوي ومتجدد، مرحبة بالإعلان السابق لإدارة بايدن عن نيتها للعودة إلى اتفاق باريس للمناخ فور توليها مهامها رسميًا، مضيفة "سيكون هذا الأمر نقطة قوية لتعاوننا المستقبلي".وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبي بإعلان الإدارة الأمريكية الجديدة سعيها للتعاون من أجل محاربة فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع الأوروبيين لتأمين اللقاح للدول الفقيرة.وفي السياق نفسه، تطرقت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي إلى الصور الصادمة لاقتحام مبنى الكابيتول، قائلة "لسنا في منأى عن مثل هذا الأمر في أوروبا رغم ثقتنا بالديمقراطية الأوروبية، لذا يجب منع انتشار خطاب الكراهية والمعلومات الخاطئة".