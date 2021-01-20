تأهب أمنى غير مسبوق استعدادًا لمراسم تنصيب بايدن

كثفت قوات الأمن الأمريكية، الأربعاء، من تأمينها للعاصمة واشنطن، في تأهب أمنى غير مسبوق.وأكدت وسائل إعلام أمريكية، عن تأهب أمني غير مسبوق ازداد خلال الساعات الأخيرة، استعدادً لمراسم تنصيب الرئيس الأمريكي الـ46 جو بايدن.ومن المنتظر أن يؤدي الرئيس الأمريكى المنتخب اليمين الدستورية فى حفل التنصيب، إيذانًا بتوليه رسميًا مقاليد الحكم، وبدء ولايته الرئاسية لأربع سنوات، ليكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.