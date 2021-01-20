الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 19

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري وعلى شمال الصعيد ومائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، ويكون مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.فيما يسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وبارد على جنوب سيناء.أما عن الظواهر الجوية، يتوقع الخبراء أن تظهر شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.كما يتوقع الخبراء أن تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود إمتداد مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا.وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية شرقية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر.العظمى الصغرىالقاهرة 19 10الاسكندرية 18 11وادى النطرون 18 11طنطا 19 10شبين الكوم 19 10دمنهور 18 11بلطيم 18 11مطروح 17 10السلوم 16 06سيوة 17 05بورسعيد 18 11دمياط 18 11الزقازيق 19 10المنصورة 18 10الاسماعيلية 19 10السويس 19 10العريش 17 09رفح 17 09رأس سدر 20 12نخل 15 04نويبع 19 14طابا 17 12كاترين 12 03الطور 20 12شرم الشيخ 21 14الغردقة 20 14مرسى علم 20 13الفيوم 19 09بنى سويف 19 09المنيا 20 08أسيوط 20 07سوهاج 20 08قنا 21 09الأقصر 22 09أسوان 22 09ادفو 22 10أبوسمبل 21 10الوادى الجديد 20 04شلاتين 24 15أبو رماد 24 15حلايب 23 16رأس حدربة 23 16