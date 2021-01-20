رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 19

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:08 م
الأرصاد
الأرصاد
ا ش ا
طباعة
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري وعلى شمال الصعيد ومائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، ويكون مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

فيما يسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وبارد على جنوب سيناء.

أما عن الظواهر الجوية، يتوقع الخبراء أن تظهر شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يتوقع الخبراء أن تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود إمتداد مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر.

العظمى الصغرى
القاهرة 19 10
الاسكندرية 18 11
وادى النطرون 18 11
طنطا 19 10
شبين الكوم 19 10
دمنهور 18 11
بلطيم 18 11
مطروح 17 10
السلوم 16 06
سيوة 17 05
بورسعيد 18 11
دمياط 18 11
الزقازيق 19 10
المنصورة 18 10
الاسماعيلية 19 10
السويس 19 10
العريش 17 09
رفح 17 09
رأس سدر 20 12
نخل 15 04
نويبع 19 14
طابا 17 12
كاترين 12 03
الطور 20 12
شرم الشيخ 21 14
الغردقة 20 14
مرسى علم 20 13
الفيوم 19 09
بنى سويف 19 09
المنيا 20 08
أسيوط 20 07
سوهاج 20 08
قنا 21 09
الأقصر 22 09
أسوان 22 09
ادفو 22 10
أبوسمبل 21 10
الوادى الجديد 20 04
شلاتين 24 15
أبو رماد 24 15
حلايب 23 16
رأس حدربة 23 16

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حاول حرقها.. القبض على الأب المتهم بتعرية رضيعة بالدقهلية

المتهمة بحرق ضرتها في أطفيح: «عايشين في شقة واحدة وبغير منها»

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

كيفية الاستعلام عن معاش المعلمين دفعة يناير 2021

الصور

image description

طارق الجمال يتفقد جامعة سفنكس بأسيوط الجديدة

image description

ضبط 20 طن أغذية فاسدة في أسيوط

image description

مياه أسيوط: 750 ألف جنيه لدعم الأسطول الميكانيكي بالشركة

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

image description

سقوط لافتة إعلانية على سيارة بسبب الطقس السيئ في دمياط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

أسرة وائل الإبراشي تكشف حقيقة تدهور صحته

حاول حرقها.. القبض على الأب المتهم بتعرية رضيعة بالدقهلية

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

هل الكثير من المال يجعلك أكثر سعادة؟ دراسة تجيب

وصول إمدادات أكسجين من فنزويلا لماناوس البرازيلية

الهند ترسل لقاحات لكورونا إلى 6 دول مجاورة

اليوم.. انطلاق منافسات الدور الرئيسي وكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

أيام زمان

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

«عاوزة أشوف وشي».. حكاية حادث تسبب في تشويه وجه ناهد يسري

«رفض الزيارة بسبب مباراة» حكايات سعيد صالح فى السجن

«نسى أنى بمر بظروف صحية» حكاية غضب بليغ حمدى من حليم

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

تحت الطبع.. الترجمة الإيطالية لرواية «يوم الدين»

محاضرات ثقافية متنوعة بثقافة الأقصر

«الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطن».. محاضرة بثقافة القليوبية

أنشطة ثقافية وفنية لذوي الاحتياجات بثقافة أحمد بهاء الدين