الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 19
الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:08 م
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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري وعلى شمال الصعيد ومائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، ويكون مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
فيما يسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وبارد على جنوب سيناء.
أما عن الظواهر الجوية، يتوقع الخبراء أن تظهر شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
كما يتوقع الخبراء أن تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود إمتداد مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا.
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية شرقية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر.
العظمى الصغرى
القاهرة 19 10
الاسكندرية 18 11
وادى النطرون 18 11
طنطا 19 10
شبين الكوم 19 10
دمنهور 18 11
بلطيم 18 11
مطروح 17 10
السلوم 16 06
سيوة 17 05
بورسعيد 18 11
دمياط 18 11
الزقازيق 19 10
المنصورة 18 10
الاسماعيلية 19 10
السويس 19 10
العريش 17 09
رفح 17 09
رأس سدر 20 12
نخل 15 04
نويبع 19 14
طابا 17 12
كاترين 12 03
الطور 20 12
شرم الشيخ 21 14
الغردقة 20 14
مرسى علم 20 13
الفيوم 19 09
بنى سويف 19 09
المنيا 20 08
أسيوط 20 07
سوهاج 20 08
قنا 21 09
الأقصر 22 09
أسوان 22 09
ادفو 22 10
أبوسمبل 21 10
الوادى الجديد 20 04
شلاتين 24 15
أبو رماد 24 15
حلايب 23 16
رأس حدربة 23 16
فيما يسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وبارد على جنوب سيناء.
أما عن الظواهر الجوية، يتوقع الخبراء أن تظهر شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
كما يتوقع الخبراء أن تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود إمتداد مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا.
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية شرقية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر.
العظمى الصغرى
القاهرة 19 10
الاسكندرية 18 11
وادى النطرون 18 11
طنطا 19 10
شبين الكوم 19 10
دمنهور 18 11
بلطيم 18 11
مطروح 17 10
السلوم 16 06
سيوة 17 05
بورسعيد 18 11
دمياط 18 11
الزقازيق 19 10
المنصورة 18 10
الاسماعيلية 19 10
السويس 19 10
العريش 17 09
رفح 17 09
رأس سدر 20 12
نخل 15 04
نويبع 19 14
طابا 17 12
كاترين 12 03
الطور 20 12
شرم الشيخ 21 14
الغردقة 20 14
مرسى علم 20 13
الفيوم 19 09
بنى سويف 19 09
المنيا 20 08
أسيوط 20 07
سوهاج 20 08
قنا 21 09
الأقصر 22 09
أسوان 22 09
ادفو 22 10
أبوسمبل 21 10
الوادى الجديد 20 04
شلاتين 24 15
أبو رماد 24 15
حلايب 23 16
رأس حدربة 23 16