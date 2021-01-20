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أيام زمان

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:06 م
طه حسين
طه حسين
وائل توفيق
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أعدت الفنانة فاتن حمامة نفسها للاشتراك في فيلم "دعاء الكروان"، وقرأت رواية عميد الأدب العربي، ثم توجهت لزيارته بعد أن دعاها للقاء، وخرجت من عنده حزينة باكية.

التقى طه حسين بالفنانة فاتن حمامة، وفوجئت به يسألها بنبرة استهزاء: "أنت تقدري تفهمي دور آمنة كويس؟"، فأجابت: "فهمته كويس"، فهز رأسه بسخرية، لتخرج فاتن حمامة من عنده باكية حزينة للغاية.. حسبما ورد في كتاب "فاتن حمامة: بين فكر إحسان عبد القدوس وسينما صلاح أبو سيف".

لكن حالها تبدل بعدما حضر أديب الأدب العربي كواليس تصوير الفيلم، خاصة وأنه تم تصوير أحداث الفيلم بالاستراحة الخاصة به، بقرية تونة الجبل، إحدى القرى التابعة لمركز ملوي، وأبدى إعجابه قائلًا: "إن خيالي وأنا أكتب صورة آمنة في القصة هو بالضبط، الذي أنت فعلتيه".

وتدور أحداث الفيلم حول "هنادي" التي تعمل خادمة عند مهندس الري، وتقع في حب المهندس الأعزب، لكنه يعتدي عليها ويحطم حياتها؛ فتُقتل هنادي أمام شقيقتها "آمنة" على يد خالها لتطهير عارها.. هنا تقرر "آمنة" الانتقام لأختها من المهندس، فتلتحق للعمل كخادمة في منزله بعد شقيقتها، ثم تشرع في إحكام خطتها للانتقام منه.

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