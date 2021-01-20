منظمة: العراق يكتشف بؤرة لسلالة إتش5إن8 من إنفلونزا الطيور

قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان اليوم الأربعاء، إن العراق أبلغ عن اكتشاف بؤرة تفشي سلالة إتش5إن8 شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مدينة سامراء بوسط البلاد.ونقلت المنظمة في تقرير نُشر على موقعها الإلكتروني عن وزارة الزراعة العراقية قولها: إن الفيروس اكتُشف في 12 يناير في مزرعة تبعد نحو 130 كيلومترا شمالي العاصمة بغداد وأدى إلى نفوق 63700 طائر من إجمالي 68800 طائر بالمزرعة.وأضافت أن ما تبقى من الطيور قد أعدم.