بايدن فى طريقه للبيت الأبيض وترامب يغادر واشنطن

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن فى طريقه للبيت الأبيض، وفقًا لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، وأن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في طريقه لمغادرة واشنطن.ومن المنتظر أن يؤدي جو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب، اليمين الدستورية في حفل التنصيب، إيذانًا بتوليه رسميًا مقاليد الحكم، وبدء ولايته الرئاسية لأربع سنوات، ليكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.