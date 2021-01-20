السعودية ترفع استثماراتها في السندات الأمريكية إلى 137.6 مليار دولار

ارتفعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية للشهر الثالث على التوالي إلى 6ر137 مليار دولار (516 مليار ريال) بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 2ر134 مليار دولار ( 3ر503 مليار ريال) بنهاية أكتوبر الماضي، بارتفاع 5ر2 % بما يعادل نحو 4ر3 مليار دولار، متقدمة المرتبةالـ14 عالميا بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأمريكية بدلا من الـ.14ووفقا لتحليل وحدة التقارير الذي نشرته صحيفة "الاقتصادية اونلاين" السعودية اليوم الأربعاء، توزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية إلى 6ر105 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 77 % من الإجمالي، فيما نحو 32 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 23 % منالإجمالي.وعلى أساس سنوي، انخفض رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 4ر23 % ( 1ر42 مليار دولار) بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة برصيدها نهاية الشهر نفسه من 2019 البالغ 7ر179 مليار دولار.والاستثمارات السعودية في سندات وأذون الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.