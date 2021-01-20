افتتاح قسم جديد لعلاج مرضى الإدمان بالإسكندرية

افتتح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى - ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، اليوم الأربعاء، قسم جديد بفرع الخط الساخن "16023" لعلاج مرضى الإدمان بمستشفى المعمورة للصحة النفسية بمحافظة الاسكندرية، يتضمن 50 سريرا ليصبح إجمالى عدد الآسرة فى مستشفى المعمورة 133 سريرا لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان "ذكور وإناث".حضر الافتتاح كلا من جاكلين عازر نائب محافظ الاسكندرية والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.‫واستعرض عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى - ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى‬‫ دور الخط الساخن "16023" فى تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وحرص الصندوق على التوسع في إنشاء المراكز العلاجية بالتعاون مع الجهات الشريكة لاستيعاب الكم الكبير من طلبات العلاج، لافتا إلى أن الخط الساخن قدم خدمات العلاج الطبي والتأهيل النفسى في مستشفى المعمورة لنحو 21 ألف مريض إدمان خلال عام 2020 بجانب وجود 621 حالة ضمن قائمة الانتظار، ومن المستهدف بعد التوسعات الجديدة وزيادة عدد الآسرة تقديم الخدمات العلاجية لما يقرب من 30 ألف مريض سنويا من أبناء محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة‬، وذلك على مستوى العيادات الخارجية والحجز الداخلي‫، وأن هذه الخدمات مجانية وتتميز بالخصوصية الكاملة والسرية التامة للمرضى مع الدعم النفسي لهم ولأسرهم، كما أنه المستهدف أيضا خلال الفتره المقبلة افتتاح قسم جديد بالمستشفى لعلاج المراهقين‬.