محافظ الشرقية يعزي عبد الفتاح الطاروطى فى وفاة والدته

وصل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لقرية طاروط، لأداء واجب العزاء والمواساه للشيخ عبد الفتاح الطاروطي - القارئ بالإذاعة والتليفزيون، وأحد كبار القراء فى مصر والعالمين العربى والإسلامى، في وفاة والدته، وذلك بمسقط رأسه بقرية طاروط التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق.وقدم المحافظ خالص العزاء والمواساه لأسرة الراحلة الكريمة داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وللأسرة خالص العزاء والصبر والسلوان.رافق محافظ الشرقية في تأدية واجب العزاء سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف ونبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق.