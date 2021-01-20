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رئيس التحرير التنفيذي
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أيام زمان

«عاوزة أشوف وشي».. حكاية حادث تسبب في تشويه وجه ناهد يسري

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:54 م
ناهد يسري
ناهد يسري
وائل توفيق
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كان آخر فيلم شاركت فيه الفنانة ناهد يسري مع الفنانين أحمد زكي وحسين فهمي "البرنس"، وبعدها غابت لسنوات عن العمل بالسينما، فضلت التفرغ لعائلتها ورعاية أولادها، وارتدت الحجاب دون ندم، حتى أنها كانت ترفض التصوير مع أي رجل في حضورها للمناسبات الاجتماعية، خوفًا على مشاعر أسرتها.

وحكت الفنانة ناهد يسري في حوار صحفي لليوم السابع 2015، عن أنها غير نادمة على أدوار الإغراء التي شاركت بها في أفلامها لفترة السبعينات والثمانينات، خاصة وأنها قدمت هذه الأدوار بدون أي حرج.

لكن الفنانة ناهد يسري كانت قد مرت بحادث شوه وجهها، بعد أن اصطدمت بسيارة بالقرب من كوبري جامعة القاهرة، نقلت على إثرها للمستشفى، حسب مجلة "الشبكة" اللبنانية.

ونتج عن الحادث تشوه وجه الفنانة ناهد يسري، بعد أن أصيب من زجاج السيارة، حتى أن الجميع ظن أنها قد ماتت، خاصة وأنهم خلصوها من زجاج السيارة المتناثر بصعوبة بالغة.

وبعدما استردت ناهد يسري وعيها، كانت تسأل عن وجهها الذي أصابه الزجاج المتكسر، هل لا يزال على جماله؟ هل أصابه شيء؟ حتى أنها طلبت مرآة للاطمئنان عليه، لكنه كان قد أصابه تشوهات جراء الحادث.

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