رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«هيرمس» تتم الإصدارالرابع لبرنامج سندات التوريق بـ170 مليونًا لـ«بريميوم إنترناشيونال»

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:14 م
مصطفى جاد
مصطفى جاد
اكرم عمران
طباعة
أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس- المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة فى الأسواق الناشئة والمبتدئة، عن الإتمام الناجح للإصدار الرابع البالغة قيمته 170مليون جنيه ضمن عملية إصدار سندات توريق قصيرة الأجل لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان.

وتمثل الصفقة أول إصدار سندات توريق قصيرة الأجل للشركة خلال العام الجارى، والرابع ضمن برنامج إصدار سندات توريق قصيرة الأجل بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه لمدة عامين لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان، وهو أول برنامج من نوعه منذ قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (172) لسنة 2018، بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل، علمًا بأن الشركة نجحت فى إتمام الإصدار الثالث البالغة قيمته 160 مليون جنيه من ذلك البرنامج خلال شهر سبتمبر 2020.

وقد أسندت شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان، عملية التوريق للمجموعة المالية هيرميس بصفتها شركة التوريق الخاصة بإصدار محفظة سندات مدعومة بضمان محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء شركة بريميوم.

ومن المقرر إتمام عملية الإصدار الرابع البالغة قيمته 170 مليون جنيه على شريحة واحدة بمدد استحقاق تبلغ 10 أشهر، علمًا بأن الإصدار حصل على تصنيف ائتمانى (Prime-1) من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى «ميريس»، وهو التصنيف الذي حصلت عليه أيضًا الإصدارات الثلاثة السابقة، علمًا بأنه أقوى تصنيف جدارة ائتمانية تحصل عليه عملية إصدار سندات في السوق المصرية.

وفي هذا السياق، أعرب مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بالجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة لتنمية أعمالها فى خدمات إصدار سندات التوريق، باعتبارها من فئات الأصول التي تحظى بالاهتمام المتزايد خلال الفترة الماضية.

وأشار جاد إلى أن هذه الصفقة تأتي عقب مرور أقل من أسبوع على الإتمام الناجح للإصدار الأول من برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركات «عامر جروب» و«بورتو جروب» و«قسطلى»، مما يؤكد تفانى فريق قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس فى تعزيز الخدمات المقدمة فى هذا المجال، سعيًا إلى المساهمة بشكل كبير في دفع عجلة النمو لكل من قاعدة العملاء والشركة.

واختتم جاد بأن الشركة تتطلع إلى مواصلة الشراكة الاستراتيجية مع شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان لتنفيذ وإتمام الإصدارات القادمة.

يذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالى الأوحد والمدير الأوحد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد وضامن تغطية الإصدار.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل حركة التنقلات الجديدة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء

«صوّر زوجته عارية».. القصة الكاملة لواقعة فيديو الطفلة الرضيعة وتعذيبها

المتهمة بحرق ضرتها في أطفيح: «عايشين في شقة واحدة وبغير منها»

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

الصور

image description

طارق الجمال يتفقد جامعة سفنكس بأسيوط الجديدة

image description

ضبط 20 طن أغذية فاسدة في أسيوط

image description

مياه أسيوط: 750 ألف جنيه لدعم الأسطول الميكانيكي بالشركة

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

image description

سقوط لافتة إعلانية على سيارة بسبب الطقس السيئ في دمياط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

حاول حرقها.. القبض على الأب المتهم بتعرية رضيعة بالدقهلية

«الداخلية» تصدر الشعار الجديد لاحتفالات عيد الشرطة 69

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

هل الكثير من المال يجعلك أكثر سعادة؟ دراسة تجيب

وصول إمدادات أكسجين من فنزويلا لماناوس البرازيلية

الهند ترسل لقاحات لكورونا إلى 6 دول مجاورة

اليوم.. انطلاق منافسات الدور الرئيسي وكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

أيام زمان

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

«عاوزة أشوف وشي».. حكاية حادث تسبب في تشويه وجه ناهد يسري

«رفض الزيارة بسبب مباراة» حكايات سعيد صالح فى السجن

«نسى أنى بمر بظروف صحية» حكاية غضب بليغ حمدى من حليم

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

تحت الطبع.. الترجمة الإيطالية لرواية «يوم الدين»

محاضرات ثقافية متنوعة بثقافة الأقصر

«الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطن».. محاضرة بثقافة القليوبية

أنشطة ثقافية وفنية لذوي الاحتياجات بثقافة أحمد بهاء الدين