تنصيب بايدن.. لا لقطات طريفة ولا فستان يتحدث عنه العالم بسبب كورونا

قد تخلو ليلة تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من حفل راقص، حيث سيغيب تقليد مستمر منذ عقود، وبالتالي لا لقطات طريفة، ولا فستان يتحدث عنه العالم.وعوضا عن الحفل الذي تم إلغاؤه كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، سيقدم الممثل الأمريكي الشهير توم هانكس أمسية خاصة، مع عروض موسيقية لمغنيين من المشاهير.ورغم أن إلغاء الحفل الراقص يعتبر أمرا غير مهم مقارنة بالأحداث الكبيرة التي تجري في العالم، فإنه سيكون خسارة من نوع خاص، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.وعادة ما يترك الحفل الرئاسي العديد من الذكريات الطريفة، التي يسجلها رؤساء الولايات المتحدة قبل فترة حكمهم المليئة بالأحداث، ومنها مثلا لحظة عزف الرئيس الأسبق بيل كلينتون على آلة الساكسفون مميزة، وكذلك أداء المطربة بيونسيه لأغنية "آت لاست" لباراك أوباما وزوجته ميشيل.وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء الحفل الرئاسي، فسبق للرئيس فرانكلين بيرس إلغائه بعد وفاة ابنه، كما فعل ودرو ويلسون ذلك بسبب التكلفة المرتفعة للحفل، وكذلك وارن هاردينغ الذي أراد إظهار نموذجا للبساطة، فيما أعاد هاري ترومان إحياء هذا التقليد عام 1949.ثم توسع الطلب على الحفلات الرئاسية بشكل كبير، فأقام جون إف كينيدي 5 حفلات في آن واحد، بينما استضاف رونالد ريغان 10 حفلات في تلك الليلة عام 1985، وكان لكلينتون في عام 1997 رقم قياسي بلغ 14 حفلا في آن واحد، تنقل بينها جميعا.لكن مؤخرا قل بريق الحفلات الرئاسية، حتى إنها انتقلت من قاعات الفنادق الفخمة إلى قاعات مؤتمرات عملية، بينما اقتصر الطعام على الجبن والبسكويت المملح.