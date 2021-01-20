حنان مطاوع: متحمسة لمسلسل «ورد» وأحداثه مفاجأة

بدأت الفنانة حنان مطاوع تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "ورد"، والذي تخوض بطولته خلال شهر رمضان المقبل.وقالت الفنانة في تصريح لـ"الدستور" انها بدأت تصوير العمل خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرة إلى انها متحمسة لهذا العمل الذي يعد أولى بطولتها المطلقة في عالم الدراما، متمنية ان ينال اعجاب الجمهور، مؤكدة انه يحمل العديد من الاحداث المشوقة والمليئة بالمفاجآت.وتشارك حنان مطاوع أيضا في مسلسل "القاهرة كابول"، مع النجوم طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علىوعرض مؤخرًا آخر أعمال حنان مطاوع حكاية "أمل حياتى" من مسلسل "إلا أنا" الذى حقق نجاحًا جماهيريًا على مجموعة قنوات DMC على مدار 10 حلقات، وشارك في طولته بيومى فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام، من تأليف أمين جمال وشريف يسرى، إخراج أحمد حسن، من إنتاج سينرجى بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.