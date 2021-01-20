نقل الملحن حسن دنيا إلى مستشفى العزل بالهرم

أكد الشاعر الغنائي فوزي إبراهيم، أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين، نقل الملحن حسن دنيا من مستشفى زايد العام إلى مستشفى العزل بالهرم، حيث يعاني من ضيق شديد فى التنفس بعد إصابته بفيروس كورونا.وقال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تم نقل الفنان حسن دنيا من مستشفى زايد العام لعزل مستشفى الهرم، أشكر التضافر الرائع بين الجمعية والنقابة والزميل أيمن بهجت، دعواتكم بالشفاء".حسن دنيا واحد من أشهر الملحنين في تسعينيات القرن الماضي من مواليد عام 1961 لحن العديد من الأغنيات لكبار نجوم الغناء في الوطن العربي، أمثال عمرو دياب؛ محمد فؤاد؛ محمد منير؛ هشام عباس، ديانا حداد، نادر أبوالليف، حسن الأسمر، إيهاب توفيق، عفاف راضى، علاء عبد الخالق، مدحت صالح ،علي الحجار، لطيفة، وائل كافوري، وغيرهم ولحن أغنيات العديد من الأعمال الدرامية في السينما والمسرح والتليفزيون، وتعامل مع كبار الشعراء أمثال عبدالوهاب محمد، أيمن بهجت قمر، خالد الشيباني، مصطفى كامل، حسن عطية، وكبار الموزعين الموسيقيين، مثل حميد الشاعري، وطارق مدكور وغيرهما الكثير.