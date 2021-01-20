«الزراعة»: تزويد معامل صحة الحيوان بميناء الإسكندرية بأجهزة فحص حديثة

أكد الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد صحة الحيوان بوزارة الزراعة، تطوير وتوسيع ورفع كفاءة معامل الأغذية بميناء الإسكندرية وتزويدها بأحدث الأجهزة فى فحوص الأغذية بقدرة استعابية 100 ألف عينة سنويا بمعدل 250 عينة يوميا.وأوضح، أن المعامل تفحص الأغذية ذات الأصل الحيواني الواردة عن طريق مينائي الإسكندرية والدخيلة، حيث جميع الفحوصات تتم طبقا للمواصفة القياسية المصرية المعمل معتمد من المجلس الوطني للاعتماد EGAC طبقا للمواصفة الدولية 170252017 بعدد 80 اختبار معملي في مجالات (فحوص الأغذية، المياه، الأعلاف، المسحات، الفحص الكيمائي، فحص بقايا الأدوية، الهرمونات، المبيدات، السموم الفطرية، السموم البكتيرية، بقايا العناصر الثقيلة مثل الرصاص والكادميوم).وأضاف شاهين، أنه في إطار البرتوكول الموقع بين معهد صحة الحيوان والهيئة القومية لسلامة الغذاء يقوم المعهد في منطومة متكاملة على مدار 24 ساعة لاستقبال وفحص العينات واستخراج النتائج للحفاظ على الأمن الغذائى المصري.والجدير بالذكر أن معامل معهد صحة الحيوان معتمدة كمعامل مرجعية متميزة للاتحاد الإفريقي في فحص الأغذية ذات الأصل الحيواني وكذلك للهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما أن المعهد يمتلك 38 معملا فرعيا منتشرة في جميع الموانئ والمنافذ ومحافظات الجمهورية.