إصابة محامي بطلق ناري في مشاجرة أمام محكمة ملوي بالمنيا

أصيب محامي بطلق ناري خرطوش بالبطن في معركة أمام محكمة ملوي جنوب محافظة المنيا، بسبب خلافات ميراث بينه وبين أبناء عمه وتم نقله لمستشفي ملوي العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارا من مأمور قسم شرطة ملوي، بحدوث مشاجرة أمام محكمة ملوي بسبب خلافات قديمة «ميراث» مما تسبب في إصابة «بكر. م. س»، 45 سنة، محامي، ومقيم بمعصرة ملوي، بطلق ناري خرطوش بالبطن.تم نقل المصاب إلى مستشفى ملوي العام، وبسؤاله وجه الاتهام لأبناء عمه لوجود خلافات على الميراث بينهم تم القبض على الجناة بمعرفة المقدم علاء جلال، رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا.تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وإحالة المتهمين للنيابة العامة تحت إشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا للتحقيق.